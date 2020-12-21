21 декабря, 2020, 20:18

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики

Об этом сообщает Правительственный портал.

На экстренном заседании правительство освободило от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец.

"Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины. Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Юрия Витренко на должность заместителя министра энергетики

В тот же день Ольга Буславец написала заявление об увольнении с должности первого заместителя министра энергетики Украины

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