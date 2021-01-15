Требую собрать фракцию как можно скорее, - Дубинский ответил Арахамии

15 января, 2021, 21:54

Народный депутат от "слуг народа" Александр Дубинский требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него

Об этом Дубинский написал в Facebook.

"Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег из фракции "Слуга народа" собраться, чтобы обсудить необходимую реакцию на санкции Минфина США против меня", - написал нардеп.

Как считает Дубинский, глава фракции Арахамия "прячет голову в песок" и откладывает встречу по обсуждению американских санкций.

"Но еще раз хочу повторить ключевой тезис моего требования: собрать фракцию как можно скорее", - просит коллег Дубинский.

Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег по фракции Слуга Народа собраться, чтоб обсудить Необходимую реакцию ... Опубликовано Александром Дубинский Пятницу, 15 января 2021

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