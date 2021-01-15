Требую собрать фракцию как можно скорее, - Дубинский ответил Арахамии
15 января, 2021, 21:54
Народный депутат от "слуг народа" Александр Дубинский требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
Об этом Дубинский написал в Facebook.
"Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег из фракции "Слуга народа" собраться, чтобы обсудить необходимую реакцию на санкции Минфина США против меня", - написал нардеп.
Как считает Дубинский, глава фракции Арахамия "прячет голову в песок" и откладывает встречу по обсуждению американских санкций.
"Но еще раз хочу повторить ключевой тезис моего требования: собрать фракцию как можно скорее", - просит коллег Дубинский.
Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег по фракции Слуга Народа собраться, чтоб обсудить Необходимую реакцию ...Опубликовано Александром Дубинский Пятницу, 15 января 2021
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- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционного списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции .