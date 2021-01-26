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Дубинский записал обращение к Зеленскому: требует личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг"


фото: ukrinform
Народный депутат Александр Дубинский требует личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он заявил в обращении, которое опубликовал на Youtube.

Дубинский заявил, что "стал жертвой аферистов, его оболгали" и требуют его исключения из фракции.

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"Никакого добровольного решения о выходе из фракции не будет. Если такое решение примут в отношении меня - это будет решение, которое приведет фракцию к развалу", - сказал нардеп.

Он попросил Зеленского о личной встрече.

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"Без посредников и аферистов, для того, чтобы донести свои аргументы. Никакого выхода из партии, в которой меня выбрал, не будет", - подытожил Дубинский.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционного списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
  • Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
  • Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

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