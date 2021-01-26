Дубинский записал обращение к Зеленскому: требует личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг"

26 января, 2021, 14:17

Народный депутат Александр Дубинский требует личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он заявил в обращении, которое опубликовал на Youtube.

Дубинский заявил, что "стал жертвой аферистов, его оболгали" и требуют его исключения из фракции.

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"Никакого добровольного решения о выходе из фракции не будет. Если такое решение примут в отношении меня - это будет решение, которое приведет фракцию к развалу", - сказал нардеп.

Он попросил Зеленского о личной встрече.

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"Без посредников и аферистов, для того, чтобы донести свои аргументы. Никакого выхода из партии, в которой меня выбрал, не будет", - подытожил Дубинский.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционного списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него

Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.