Дубинский записал обращение к Зеленскому: требует личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг"
Об этом он заявил в обращении, которое опубликовал на Youtube.
Дубинский заявил, что "стал жертвой аферистов, его оболгали" и требуют его исключения из фракции.
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"Никакого добровольного решения о выходе из фракции не будет. Если такое решение примут в отношении меня - это будет решение, которое приведет фракцию к развалу", - сказал нардеп.
Он попросил Зеленского о личной встрече.
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"Без посредников и аферистов, для того, чтобы донести свои аргументы. Никакого выхода из партии, в которой меня выбрал, не будет", - подытожил Дубинский.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционного списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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