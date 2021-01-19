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Espreso.tvОбществоПосле санкций США: Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского, - ГПК

После санкций США: Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского, - ГПК

19 января на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского открыли 2 уголовных производства

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В ЦПК отметили, что дела на нардепа от СН Александра Дубинского открыли по их обращению.

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В частности, речь идет о производстве по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

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