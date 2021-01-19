После санкций США: Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского, - ГПК

19 января, 2021, 14:21

19 января на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского открыли 2 уголовных производства

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В ЦПК отметили, что дела на нардепа от СН Александра Дубинского открыли по их обращению.

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В частности, речь идет о производстве по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

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