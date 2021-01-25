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Корниенко: Голосование за Витренко может быть 27-29 января

Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен не и.о., а министр

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал нардеп Александр Корниенко, сообщает Еспресо.TV.

"Голосование за Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. 26 января точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов", - сказал Корниенко.

Корниенко добавил, что в этот раз кандидатура Витренко должна получить большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре.

Также Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен министр, а не исполняющий обязанности.

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