Корниенко: Голосование за Витренко может быть 27-29 января
25 января, 2021, 22:30
Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен не и.о., а министр
Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал нардеп Александр Корниенко, сообщает Еспресо.TV.
"Голосование за Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. 26 января точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов", - сказал Корниенко.
Корниенко добавил, что в этот раз кандидатура Витренко должна получить большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре.
Также Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен министр, а не исполняющий обязанности.
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