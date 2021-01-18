"Нет никаких оснований": Дубинский заявил, что не планирует выхода из фракции "слуг" после санкций США
Об этом он заявил на пресс-конференции 18 января, передает Укринформ.
"Конечно, я не планирую выходить из фракции (Слуга народа, - ред.). Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, доказывающие нашу непричастность к вмешательству в выборы (президента США, - ред.) и любые основания для внесения в санкционный список", - отметил Дубинский.
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Он отметил, что критикует фракцию тот, "кому это часто не нравится, но это не вопрос для исключения, это вопрос для изменений, которые должны проходить внутри фракции, должны проходить в политической партии для того, чтобы выполнять те обещания, которые мы давали перед выборами, и это именно является целью моей работы внутри фракции".
"Если кто-то примет такое решение об исключении из фракции, я думаю, что она будет обречена после этого", - сказал нардеп.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции.
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