"Нет никаких оснований": Дубинский заявил, что не планирует выхода из фракции "слуг" после санкций США

18 января, 2021, 19:26

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции

Об этом он заявил на пресс-конференции 18 января, передает Укринформ.

"Конечно, я не планирую выходить из фракции (Слуга народа, - ред.). Я уверен, что для этого нет никаких оснований. Более того, мы привели все аргументы, доказывающие нашу непричастность к вмешательству в выборы (президента США, - ред.) и любые основания для внесения в санкционный список", - отметил Дубинский.

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Он отметил, что критикует фракцию тот, "кому это часто не нравится, но это не вопрос для исключения, это вопрос для изменений, которые должны проходить внутри фракции, должны проходить в политической партии для того, чтобы выполнять те обещания, которые мы давали перед выборами, и это именно является целью моей работы внутри фракции".

"Если кто-то примет такое решение об исключении из фракции, я думаю, что она будет обречена после этого", - сказал нардеп.

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