"Такие мысли звучат": нардеп-"слуга" Кравчук об информации относительно кандидатуры Витренко на пост премьера
Об этом она заявила в эфире программы "Содержательно с Егором Чечеринда" на Еспресо.TV.
На вопрос, правда ли, что Витренко есть, в случае успешного голосования, одним из претендентов на замену Шмыгаля, Кравчук заявила: "Такие мысли звучат".
По ее словам, пока однозначно сказать, что это операция "преемник", нельзя.
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"Но сам факт, что появляется такая должность первый вице-премьер, все-таки определенные ... имеется в виду появляется с человеком. Я не говорю, что у нас есть какие-то (мысли - ред.), что мы сейчас будем правительство менять ", - отметила нардеп.
Кравчук отметила, что сейчас возникает много вопросов к Кабмину.
"Нельзя сказать, что довольны работой правительства. Нет. Очень много к ним вопросов. Но и мы должны думать не в один шаг на перед, а на несколько шагов наперед. Если здесь проявляется одна эмоция, мы говорим: "Нет, вот плохое правительство. Мы его увольняем". А что дальше? Есть голоса? Под кого? Какая это команда? Вот будет год, 4 марта, как голосовали за правительство. Я думаю, что они сделают отчет, такой, подробный", - добавила она.
- Напомним, Верховная Рада не одобрила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- Нардеп Гео Лерос заявил, что его экс-коллегам по фракции, которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной зарплаты .
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