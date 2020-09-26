В Украине - день траура в связи с катастрофой военного самолета Ан-26

26 сентября, 2020, 12:10

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает Еспресо.TV .

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю : объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура ", - говорится в документе .

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

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Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.

Соответствующее обращение обнародовал и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания .

Регулятор рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) , которые, в частности, обязывают:

прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических, развлекательных и музыкальных передач, содержащих произведения мажорного звучания, теле- и радиовикторин, музыкальных передач на заказ в прямом эфире;

прекратить трансляцию рекламных роликов, содержащих элементы юмора и эротики;

распространять минимум раз в час в эфирном времени информацию о дне траура (скорби).

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