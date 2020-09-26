В Украине - день траура в связи с катастрофой военного самолета Ан-26
Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства передает Еспресо.TV .
"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи города Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю : объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура ", - говорится в документе .
Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
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Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.
Соответствующее обращение обнародовал и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания .
Регулятор рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) , которые, в частности, обязывают:
прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических, развлекательных и музыкальных передач, содержащих произведения мажорного звучания, теле- и радиовикторин, музыкальных передач на заказ в прямом эфире;
прекратить трансляцию рекламных роликов, содержащих элементы юмора и эротики;
распространять минимум раз в час в эфирном времени информацию о дне траура (скорби).
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер , сразу говорил о 22 погибших и 2 выживших (первая крайне критическом состоянии) , судьба четырех человек оставалась неизвестной. Офис генерального прокурора сообщал о 25 погибших.
- Утром 26 сентября один из пострадавших курсантов умер в больнице .
- По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, таким образом, всего погибло 23 человека, один пострадал, поиски трех человек продолжаются.
- Государственное бюро расследований начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
- Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.
- По данным Службы безопасности Украины , за 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик, по состоянию на 10:00 субботы, 26 сентября, еще не найдено.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
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