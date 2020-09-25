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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине разбился самолет

На Харьковщине разбился самолет

В СМИ сообщают о падении самолета вечером 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местные СМИ.

С кадров на видео видно, что самолет продолжает гореть.

По данным источников Depo.Харкив упал военный самолет АН-26.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - сказал собеседник.

По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

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