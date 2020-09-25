На Харьковщине разбился самолет
25 сентября, 2020, 21:15
В СМИ сообщают о падении самолета вечером 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местные СМИ.
С кадров на видео видно, что самолет продолжает гореть.
По данным источников Depo.Харкив упал военный самолет АН-26.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - сказал собеседник.
По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.
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