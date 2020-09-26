Катастрофа с учебным Ан-26 ВВС ВСУ: в больнице скончался пострадавший курсант

26 сентября, 2020, 11:37

Умер пострадавший в результате катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области курсант, который находился в тяжелом состоянии

Об этом сегодня, 26 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер", - отмечают спасатели.

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"Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются", - отмечают в ГСЧС.

По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).

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