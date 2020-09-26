Катастрофа с учебным Ан-26 ВВС ВСУ: в больнице скончался пострадавший курсант
26 сентября, 2020, 11:37
Умер пострадавший в результате катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области курсант, который находился в тяжелом состоянии
Об этом сегодня, 26 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .
"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер", - отмечают спасатели.
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"Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются", - отмечают в ГСЧС.
По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер , сразу говорил о 22 погибших и 2 выживших (первая крайне критическом состоянии) , судьба четырех человек оставалась неизвестной. Офис генерального прокурора сообщал о 25 погибших.
- Государственное бюро расследований начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
- Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.
- По данным Службы безопасности Украины , за 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик, по состоянию на 10:00 субботы, 26 сентября, еще не найдено.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
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