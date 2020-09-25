Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: все что известно

25 сентября, 2020, 23:55

25 сентября в 20:50 в Харьковской области возле города Чугуев, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, упал военно-транспортный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104

После падения самолет загорелся, сообщают официальные источники власти. В 21:55 пожар был ликвидирован.

По состоянию на 22:50, по предварительной информации командования Воздушных сил ВСУ Украины, большинство погибших - курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МВД, ДСНС вместе с военными. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

Всего на борту находилось 28 человек. Среди них - 7 членов экипажа, 21 курсант:

Погибло: 22 человека

Госпитализированы 2 человека

Неизвестна судьба 4-х человек.

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Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер выехал на место трагедии.

"В Чугуеве упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании правительственной комиссии, которая будет расследовать все обстоятельства трагедии.

"По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим", - написал он.

В ее состав вошли:

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак,

министр внутренних дел Арсен Аваков,

министр обороны Андрей Таран,

председатель ДСНС Николай Чечеткин,

председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал он.

"На месте падения самолета в Харьковской области работают 50 спасателей и 6 единиц техники", - сообщили в 23:30 в ДСНС.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что АН-26 выполнял учебно-тренировочный полет.

23:50 По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются. Пишет ДСНС.

23:55 По словам председателя Харьковской ОГА, Алексея Кучера один из двух госпитализированных - в крайне тяжелом состоянии, имеет около 90% ожогов. Другой в тяжелом психологическом состоянии. Их доставили в больницу. Предварительно выжили благодаря тому, что успели выпрыгнуть из горящего самолета. Об этом сообщила корреспондентка Эспрессо Лариса Година, которая работает на месте катастрофы.

По ее словам, среди погибших курсанты 3 и 4 курсов.

"Сейчас идет поисковая операция. Ищут еще 3 военных, которые должны были быть на борту. В ближайшее время будут изъяты черные ящики самолета", - сказал он.

Одна из предварительных версий трагедии, по словам председателя ХОГА, отказ мотора.

Также он заявил, что 26 сентября в Харьковскую область прибудет президент Украины.