Падение самолета на Харьковщине: 2 человека выжили, 1 - в критическом состоянии, - глава ОГА
25 сентября, 2020, 23:04
В результате падения самолета в Харьковской области выжило 2 человек, судьба еще четырех - неизвестна
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.
"По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна", - написал он.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС .
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
- Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек .
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