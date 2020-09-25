Падение самолета на Харьковщине: 2 человека выжили, 1 - в критическом состоянии, - глава ОГА

25 сентября, 2020, 23:04

В результате падения самолета в Харьковской области выжило 2 человек, судьба еще четырех - неизвестна

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна", - написал он.