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Espreso.tvОбществоПадение самолета на Харьковщине: 2 человека выжили, 1 - в критическом состоянии, - глава ОГА

Падение самолета на Харьковщине: 2 человека выжили, 1 - в критическом состоянии, - глава ОГА


фото: t.me/kucherkh
В результате падения самолета в Харьковской области выжило 2 человек, судьба еще четырех - неизвестна

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна", - написал он.

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