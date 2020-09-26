Министр обороны Украины озвучил предварительные причины падения самолета АН-26

26 сентября, 2020, 10:59

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю"

Об этом сегодня, 26 сентября 2020 года, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время общения с журналистами на месте крушения самолета Ан-24Ш.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сообщил Андрей Таран.

По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.

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Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта.

По словам Андрея Тарана, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борт. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и имел еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - подытожил Таран.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера , 22 человека погибли, 2 выжили (первый в крайне критическом состоянии) , судьба четырех неизвестна. Офис генерального прокурора сообщает о 25 погибших.

Государственное бюро розслудвань начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.

По данным Службы безопасности Украины , за 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик, по состоянию на 10:00 субботы, 26 сентября, еще не найдено.

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