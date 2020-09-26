ГБР начало расследование падения АН-26 вблизи Чугуева

26 сентября, 2020, 07:20

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, что повлекло катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)