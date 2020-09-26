 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР начало расследование падения АН-26 вблизи Чугуева

ГБР начало расследование падения АН-26 вблизи Чугуева

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, что повлекло катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)

Об этом со ссылкой на официальный сайт ведомства информирует Еспресо.TV.

"Руководство Бюро выехало на место происшествия. Заместитель директора ГБР Александр Соколов уже работает на месте авиакатастрофы", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: все что известно

Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета.

Руководство Государственного бюро расследований выражает свои соболезнования родным и близким погибших.

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
  • По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера , на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. При этом 22 человека погибший, 2 выжили (1 - в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна
  • По последним данным ГСЧС , найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать