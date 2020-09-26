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Espreso.tvОбществоСтало известно о состоянии двух курсантов, выживших в авиакатастрофе в районе Чугуева

Стало известно о состоянии двух курсантов, выживших в авиакатастрофе в районе Чугуева

В ночь с 25 на 26 сентября 2020 года командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о состоянии двух пострадавших в результате катастрофы Ан-26 в Харьковской области

Об этом со ссылкой на страницу командования передает Еспресо.TV .

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"Один из курсантов находится в состоянии средней тяжести в больнице Чугуева. Другой курсант - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
  • По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера , 22 человека погибший, 2 выжили (1 - в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна. Офис генерального прокурора сообщает о 25 погибших.
  • ГБР начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
  • Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.

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