Госбюро расследований дало номер телефона, по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео

26 сентября, 2020, 07:58

Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве

Такая просьба распространена пресс-службой ГБР, передает Еспресо.TV .

"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227", - говорится в сообщении ведомства.

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"Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины", - уверяют в Бюро.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера , на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. При этом 22 человека погибший, 2 выжили (1 - в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна

По последним данным ГСЧС , найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

ГБР начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

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