За 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик не найден, - СБУ

26 сентября, 2020, 10:44

Служба безопасности Украины обнародовала новые подробности о катастрофе учебного самолета Ан-26 ВВС Украины

Соответствующее сообщение сегодня, 26 сентября 2020 года, в 09:57 появилось на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .

"Учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебными планами было предусмотрено подготовку курсантов летной и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки. По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - управление выполнял командир экипажа. После прохода части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - пригласил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа ", - отмечают в СБ Украины.

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Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба и 7 членов экипажа.

"Сейчас прибор объективного контроля самолета (черный ящик) не найдены. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране территории вокруг падения", - наглошують в СБУ.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований.

Как заявлял вчера, 25 сентября, сразу после катастрофы глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пилот АН-26 сообщал об отказе левого двигателя. Выжившие, по его словам, "выпрыгнули из самолета".

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