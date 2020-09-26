На месте падения Ан-26 найдены тела 25 погибших курсантов. Один умер в больнице, один выжил. Это все, - Кабмин

26 сентября, 2020, 13:11

Днем в субботу, 26 сентября 2020 года, на месте падения учебного самолета Ан-26Ш ВВС ВС Украины найдены тела 25 погибших курсантов. Также один из тех, кто находился на борту, умер в больнице, а за жизнь еще одного борются врачи

Такое сообщение распространил Правительственный портал , передает Еспресо.TV .

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - отмечает пресс-служба Кабинета Министров.

Таким образом, пропавших без вести в результате данной трагедии больше нет.

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На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения.

В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.

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