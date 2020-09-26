На месте падения Ан-26 найдены тела 25 погибших курсантов. Один умер в больнице, один выжил. Это все, - Кабмин
Такое сообщение распространил Правительственный портал , передает Еспресо.TV .
"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - отмечает пресс-служба Кабинета Министров.
Таким образом, пропавших без вести в результате данной трагедии больше нет.
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На месте авиационной катастрофы в Харьковской области развернут пункт психологического обеспечения.
В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.
Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.
Ими создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер , сразу говорил о 22 погибших и 2 выживших (первая крайне критическом состоянии) , судьба четырех человек оставалась неизвестной. При этом Офис генерального прокурора сообщал о 25 погибших.
- Утром 26 сентября один из пострадавших курсантов умер в больнице .
- По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, таким образом, всего погибло 23 человека, один пострадал, поиски трех человек продолжаются.
- Государственное бюро расследований начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
- Госбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.
- По данным Службы безопасности Украины , за 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик, по состоянию на 10:00 субботы, 26 сентября, еще не найдено.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
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