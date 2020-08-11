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Espreso.tvОбществоТихановську вывезла из страны белорусские власти, - штаб

Тихановську вывезла из страны белорусские власти, - штаб


фото: reuters
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська была вынуждена уехать из краны под давлением белорусских властей

Об этом в комментарии TUT. BY рассказала доверенное лицо Тихановськой Ольга Ковалькова, сообщает Наша Нива.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они поехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сказала она.

Представитель Тихановськой добавила, что оппозиционный штаб выступает против кровопролития насилия.

"Мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников изменений объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сказала Ковалькова.

  • Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановську .
  • Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело ранены и задержаны.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановська - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
  • Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили г лава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
  • На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка , власти задержали десятки рабочих.
  • По сообщению белорусских СМИ, власти готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику.

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