Тихановську вывезла из страны белорусские власти, - штаб

11 августа, 2020, 10:45

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська была вынуждена уехать из краны под давлением белорусских властей

Об этом в комментарии TUT. BY рассказала доверенное лицо Тихановськой Ольга Ковалькова, сообщает Наша Нива.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они поехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сказала она.

Представитель Тихановськой добавила, что оппозиционный штаб выступает против кровопролития насилия.

"Мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников изменений объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сказала Ковалькова.

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