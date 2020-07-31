"Вагнеровцы" в Беларуси: Аваков заявил, что российские наемники разместились в 1,5 км от резиденции Лукашенко

31 июля, 2020, 20:22

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что база наемников находилась в 1,5 км от резиденции президента Беларуси и призвал серьезно отнестись к инциденту

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском "вагнеровцев" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента страны", - подчеркнул министр.

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"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", - поделился Аваков.

Министр подчеркнул, что задержанные представители ЧВК "Вагнер" воевали не только в Сирии, Судане и Ливии, но и на Донбассе.

"МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер", - добавил Аваков.

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