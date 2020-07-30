Против задержанных в Беларуси российских боевиков возбудили дело за подготовку терактов
30 июля, 2020, 10:22
Против задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" возбуждено уголовное дело о подготовке терактов
Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Сейчас, по словам Равкова, задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании Вагнера свидетельствуют в рамках следственных мероприятий.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ППК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
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