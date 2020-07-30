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Espreso.tvОбществоПротив задержанных в Беларуси российских боевиков возбудили дело за подготовку терактов

Против задержанных в Беларуси российских боевиков возбудили дело за подготовку терактов


фото: sputnik.by
Против задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" возбуждено уголовное дело о подготовке терактов

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сейчас, по словам Равкова, задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании Вагнера свидетельствуют в рамках следственных мероприятий.

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  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ППК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.

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