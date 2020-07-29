Наемники "Вагнера" в Беларуси: Лукашенко созвал срочное совещание

29 июля, 2020, 19:27

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны относительно задержания наемников ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода со ссылкой на телеграмм канал "Пул первого", приближенный к главе государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны.

Тема встречи - задержание под Минском 33 российских боевиков, которых называют наемниками ЧВК "Вагнера".

Издание news.tut.by отмечает, что Лукашенко назвал задержание российских боевиков "чрезвычайным происшествием".

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит ", - сказал президент Беларуси.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК" Вагнера ".

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что российские дипломаты не получили от правоохранительных органов Беларуси никаких сведений о задержании россиян , которых называют наемниками ЧВК "Вагнера".

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