"Вангеровци" в Беларуси: Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины

29 июля, 2020, 20:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел вызвать послов России и Беларуси из-за задержания десятков участников российской частной военной компании "Вагнера"

Об этом по итогам заседания Совбеза Беларуси заявил госсекретарь Андрей Равков, передает БЕЛТА.

Послов России и Украины вызовут для "объяснений и обсуждения соответствующих вопросов".

"Уже сейчас, по имеющейся информации после опроса этих людей, около 14 - это те, кто проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - пояснил Равков.