"Вангеровци" в Беларуси: Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины
29 июля, 2020, 20:14
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел вызвать послов России и Беларуси из-за задержания десятков участников российской частной военной компании "Вагнера"
Об этом по итогам заседания Совбеза Беларуси заявил госсекретарь Андрей Равков, передает БЕЛТА.
Послов России и Украины вызовут для "объяснений и обсуждения соответствующих вопросов".
"Уже сейчас, по имеющейся информации после опроса этих людей, около 14 - это те, кто проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - пояснил Равков.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что российские дипломаты не получили от правоохранительных органов Беларуси никаких сведений о задержании россиян, которых называют наемниками ЧВК "Вагнера".
- Журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".
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