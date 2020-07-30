Задержание "вагнеровцев" под Минском: Украина и Беларусь договорились усилить пограничный режим
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси после встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.
"С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в заявлении.
Кроме того, Минск подтвердил, что некоторые из задержанных боевиков имеют гражданство Украины и участвовали в боевых действиях на Донбассе.
В связи с этим МИД Беларуси запросило у Киева информацию о боевиках украинского происхождения, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиянина, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ППК "Вагнера", на данный момент их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается о вышколе под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
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