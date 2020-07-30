Задержание "вагнеровцев" под Минском: Украина и Беларусь договорились усилить пограничный режим

30 июля, 2020, 12:25

Украина и Беларусь договорились усилить пограничный режим после задержания бойцов российской частной военной компании Вагнера под Минском

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси после встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским.

"С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима с целью недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в заявлении.

Кроме того, Минск подтвердил, что некоторые из задержанных боевиков имеют гражданство Украины и участвовали в боевых действиях на Донбассе.

В связи с этим МИД Беларуси запросило у Киева информацию о боевиках украинского происхождения, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.

Смотрите также: Белорусское телевидение показало видео прибытия российских боевиков в Минск и их задержание