Журналисты узнали в задержанных под Минском россиянах боевиков "ДНР"

29 июля, 2020, 17:58

Часть задержанных под Минском боевиков воевала на стороне российских оккупантов на Донбассе

Об этом сообщает издание Бабель.

Один из задержанных - Ринат Каримов - воевал в батальоне российских наемников "Спарта", который создал главарь боевиков Арсен Павлов, он же "Моторола". Боевики Спарты активно участвовали в боях за Донецкий аэропорт до его уничтожения.

"Часть из них (задержанных под Минском боевиков, - ред.) россияне, часть - местные Донецк-Луганск Сепар. На фото перед вами (сверху) Сергей Щербаков из Астрахани в районе Дебальцево. Снизу Олег Дрига из Донецка", - написал главный редактор Бабеля Евгений Спирин в Facebook и опубликовал фото наемников.

Ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".

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Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.