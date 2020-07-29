Под Минском задержаны 32 "боевика иностранной ЧВК"
29 июля, 2020, 13:08
Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании
Об этом сообщает государственное информагентство БелТА .
Подробности о задержанных пока не приводятся.
9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Основные противники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены к выборам местным избиркомом, что вызвало массовые акции протеста.
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