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Espreso.tvОбществоПод Минском задержаны 32 "боевика иностранной ЧВК"

Под Минском задержаны 32 "боевика иностранной ЧВК"


фото: sb.by
Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании

Об этом сообщает государственное информагентство БелТА .

Подробности о задержанных пока не приводятся.

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Основные противники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены к выборам местным избиркомом, что вызвало массовые акции протеста.

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