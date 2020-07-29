Под Минском задержаны 32 "боевика иностранной ЧВК"

29 июля, 2020, 13:08

Правоохранительные органы Беларуси в ночь на 29 июля задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании

Об этом сообщает государственное информагентство БелТА .

Подробности о задержанных пока не приводятся.

9 августа в Беларуси должны состояться президентские выборы. Основные противники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены к выборам местным избиркомом, что вызвало массовые акции протеста.