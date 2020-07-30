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Espreso.tvОбществоВ МИД прокомментировали возможность экстрадиции участников ЧВК "Вагнер" в Украине

В МИД прокомментировали возможность экстрадиции участников ЧВК "Вагнер" в Украине

30 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вопрос о возможности экстрадиции будет решаться правоохранительными и специальными органами

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе", - говорится в сообщении.

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"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - прокомментировали в министерстве.

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В МИД подчеркнули, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
  • Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
  • Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиков "ДНР"
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". По итогам совещания он поручил вызвать послов РФ и Украины.

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