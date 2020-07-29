Журналисты выяснили подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - экс-боевиках "ДНР" (ФОТО)

29 июля, 2020, 18:21

Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР"

Персональные данные боевиков публикует издание Наша Нива .

Тахир Бахтигараев



40 лет, уроженец Пермской области. Наемник "Вагнера", работал механиком в разведывательной роте. Позывной - Фартовый.

Сергей Щербаков



39 лет, родился в Астрахани. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Олег Дрига



34-летний уроженец Донецка. Участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР".

Александр Руденко



36 лет, место рождения - Клинцы Брянской области. Служил по контракту в российской армии. С началом "Российской Весны" отправился на Донбасс. Член "Союза добровольцев Донбасса".

Денис Харитонов



40 лет. Уроженец Астраханской области. Принимал участие в войне на Донбассе. Наводчик. Позывной - Боян. Казацкий атаман.

Максим Кошман



Уроженец Донецкой области, 39 лет. Позывной - Коршун. Рядовой, водитель-телефонист.

Геннадий Фетисов



36 лет, уроженец Донецка. Бывший боец "Беркута". Командир взвода "Оплот" в "ДНР". Позывной - Сова.

Ринат Каримов



31 год, родом из Башкортостана.

Александр Шубин



24-летний уроженец Луганска. Воевал за "ДНР". Позывной - Злой. В рядах боевиков с 2016 года.

Игорь Шеломенцев



45 лет, уроженец Бурятии. Позывной - Шел. Старший сержант, снайпер.

Андрей Токаренко



46 лет, родился в Москве. В войне на Донбассе с 2014 года.

Федор Сергеев

Уроженец Астраханской области, 33 года. Воевал на Донбассе. Позывной - Шипучий.

Андрей Бакунович



Бакунович третий справа.

Родился в Калинковичах Гомельской области, жил в Тюменской области. Вагнеровец, командир группы снайперов.

Александр Алтухов

В базе "Миротворца" есть Александр Викторович Алтухов, но не 1980, а 1958 года. Воевал в подразделе "Крест". Возможно, это не тот человек.

Ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера ".

Читайте также: Белорусское телевидение показало видео прибытия русских "ЧВК Вагнера" и их задержания под Минском

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.