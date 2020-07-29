Журналисты выяснили подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - экс-боевиках "ДНР" (ФОТО)
Персональные данные боевиков публикует издание Наша Нива .
Тахир Бахтигараев
40 лет, уроженец Пермской области. Наемник "Вагнера", работал механиком в разведывательной роте. Позывной - Фартовый.
Сергей Щербаков
39 лет, родился в Астрахани. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
Олег Дрига
34-летний уроженец Донецка. Участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР".
Александр Руденко
36 лет, место рождения - Клинцы Брянской области. Служил по контракту в российской армии. С началом "Российской Весны" отправился на Донбасс. Член "Союза добровольцев Донбасса".
Денис Харитонов
40 лет. Уроженец Астраханской области. Принимал участие в войне на Донбассе. Наводчик. Позывной - Боян. Казацкий атаман.
Максим Кошман
Уроженец Донецкой области, 39 лет. Позывной - Коршун. Рядовой, водитель-телефонист.
Геннадий Фетисов
36 лет, уроженец Донецка. Бывший боец "Беркута". Командир взвода "Оплот" в "ДНР". Позывной - Сова.
Ринат Каримов
31 год, родом из Башкортостана.
Александр Шубин
24-летний уроженец Луганска. Воевал за "ДНР". Позывной - Злой. В рядах боевиков с 2016 года.
Игорь Шеломенцев
45 лет, уроженец Бурятии. Позывной - Шел. Старший сержант, снайпер.
Андрей Токаренко
46 лет, родился в Москве. В войне на Донбассе с 2014 года.
Федор Сергеев
Уроженец Астраханской области, 33 года. Воевал на Донбассе. Позывной - Шипучий.
Андрей Бакунович
Бакунович третий справа.
Родился в Калинковичах Гомельской области, жил в Тюменской области. Вагнеровец, командир группы снайперов.
Александр Алтухов
В базе "Миротворца" есть Александр Викторович Алтухов, но не 1980, а 1958 года. Воевал в подразделе "Крест". Возможно, это не тот человек.
Ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера ".
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Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
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