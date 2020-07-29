Россия послала в Беларусь 200 боевиков "Вагнера" для осуществления провокаций, 33 из них задержаны (СПИСОК)

29 июля, 2020, 15:33

В Беларуси уточняют, что под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной компании "Вагнера", еще одного человека обнаружили и задержали на юге страны

Об этом сообщает госинформагентство БелТА

В правоохранительных органах республики заявляют, что получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Сообщается, что по прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в один из отелей и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари.

Спиртного не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Сообщается, что в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 32 человека. Кроме того, еще одного якобы обнаружили и задержали на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

БЕЛТА также приводит список задержанных граждан Российской Федерации:

Милаев Артем Викторович, 01.02.1981 г.р..;

Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р..;

Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р..;

Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р..;

Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р..;

Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р..;

Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р..;

Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р..;

Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р..;

Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р..;

Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р..;

Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р..;

Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р..;

Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р..;

Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р..;

Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р..;

Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р..;

Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р..;

Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р..;

Шубин Александр, 15.01.1996 г.р..;

Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р..;

Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р..;

Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р..;

Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р..;

Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р..;

Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р..;

Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р..;

Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р..;

Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р..;

Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р..;

Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.