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Espreso.tvОбществоВ Виннице ветераны войны с Россией пикетируют ОГА из-за брошенного раненого морпеха под Зайцевым

В Виннице ветераны войны с Россией пикетируют ОГА из-за брошенного раненого морпеха под Зайцевым

В Виннице ветераны АТО вышли на протест из-за брошенного раненого морпеха, который умирал три дня, и требовали привлечь к ответственности высшее военное руководство государства

Об этом они заявили во время пикета здания ОГА, сообщает Укринформ .

На пикет вышли около полусотни ветеранов АТО / ООС. Они выражали свое возмущение бездействием высшего военного руководства государства, которое не обеспечило спасение морпеха, раненного 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.

"Наше терпение подходит к концу: человека оставили как собаку. Никто не пошевелил пальцем, не подтянул ни танков, ни артиллерии, никто не пытался организовать операцию по спасению", - сказал один из участников пикета.

С пикетчиками встретился глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Они заявили чиновнику, что считают позицию высшего руководства государства в данной ситуации служебной халатностью, которая привела к смерти.

Также участники пикета требовали обнародовать имя погибшего и наградить героя.

  • Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, котрый 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
  • 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
  • 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
  • 17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.
  • 17 июля в Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого.
  • Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Ильина.
  • 22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым

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