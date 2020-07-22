В Виннице ветераны войны с Россией пикетируют ОГА из-за брошенного раненого морпеха под Зайцевым
Об этом они заявили во время пикета здания ОГА, сообщает Укринформ .
На пикет вышли около полусотни ветеранов АТО / ООС. Они выражали свое возмущение бездействием высшего военного руководства государства, которое не обеспечило спасение морпеха, раненного 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.
"Наше терпение подходит к концу: человека оставили как собаку. Никто не пошевелил пальцем, не подтянул ни танков, ни артиллерии, никто не пытался организовать операцию по спасению", - сказал один из участников пикета.
С пикетчиками встретился глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Они заявили чиновнику, что считают позицию высшего руководства государства в данной ситуации служебной халатностью, которая привела к смерти.
Также участники пикета требовали обнародовать имя погибшего и наградить героя.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, котрый 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцевого
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- 17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украины территорию.
- 17 июля в Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевого.
- Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Ильина.
- 22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым российскими оккупантами под Зайцевым
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