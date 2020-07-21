У заложников в Луцке есть вода, - сын одной из заложниц
21 июля, 2020, 18:50
У захваченных в Луцке пассажиров автобуса по состоянию на сейчас есть вода
Об этом сообщает Общественное.
Сын заложницы Русланы смог который раз коротко связаться с мамой. Женщина напугана, говорит, что вода у заложников на данный момент есть.
По данным Бабеля, на место захвата приехали представители Красного Креста. Они привезли воду, пищу и средства личной гигиены, возможности передать их пока не было.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников, отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва.
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападавшим, стреляли.
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете.
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
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