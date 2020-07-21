У заложников в Луцке есть вода, - сын одной из заложниц

21 июля, 2020, 18:50

У захваченных в Луцке пассажиров автобуса по состоянию на сейчас есть вода

Об этом сообщает Общественное.

Сын заложницы Русланы смог который раз коротко связаться с мамой. Женщина напугана, говорит, что вода у заложников на данный момент есть.

По данным Бабеля, на место захвата приехали представители Красного Креста. Они привезли воду, пищу и средства личной гигиены, возможности передать их пока не было.