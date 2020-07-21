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Espreso.tvОбществоУ заложников в Луцке есть вода, - сын одной из заложниц

У заложников в Луцке есть вода, - сын одной из заложниц

У захваченных в Луцке пассажиров автобуса по состоянию на сейчас есть вода

Об этом сообщает Общественное.

Сын заложницы Русланы смог который раз коротко связаться с мамой. Женщина напугана, говорит, что вода у заложников на данный момент есть.

По данным Бабеля, на место захвата приехали представители Красного Креста. Они привезли воду, пищу и средства личной гигиены, возможности передать их пока не было.

  • Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
  • Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
  • В СБУ уточнили информацию о количестве заложников, отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
  • Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
  • Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
  • По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва.
  • В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападавшим, стреляли.
  • С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете.
  • В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.

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