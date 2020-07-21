Захват заложников в Луцке: журналисты связались с нападающим, он заявил о беременных и детях в автобусе
Об этом сообщает луцкое издание " Первый ".
Журналисты "Первого" поговорили с одной из заложниц луцкого террориста. Удалось пообщаться и с самим человеком, который называет себя Максим Плохой. Тот общается на чистом украинском языке, заметно нервничает.
Лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами издания.
Мужчина требует максимально распространить его требования.
Приводим общения с ним дословно ::
"Максим Плохой" Вы уже распространили мои требования?
Первый: Нет. Мы еще ничего не получили.
"Максим Плохой": Вам сейчас владелица этого телефона ... У меня есть определенные требования кароче. Если их не выполнят есть .. Заминированный одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?
Первый: Да. Понятно.
"Максим Плохой": Меня зовут Максим Плохой. ... Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация
Первый: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?
"Максим Плохой": Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Она заботится о людях.
Первый: А вы можете нам озвучить свои требования?
"Максим Плохой": Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорвет автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорветься бомба в людном месте.
Первый: А вы можете нам повторить ваши требования?
"Максим Плохой": я тебе не буду повторять требования, они написаны нахрен есть !!! Тебе скидувалося на вайбер блять !.
Общение происходило по телефону волынянки, с которой связался "Первый". Она сама искала выход на журналистов, очевидно по требованию террориста. После разговора с ним она добавила:
"Пожалуйста, побольше ... просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не какие-то требования ... Власти могут их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том или они хотят! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм "Земляне"! И те другие, есть в тех требованиях, тоже могут сказать ".
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
- Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
- На месте событий появилась бронетехника
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
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