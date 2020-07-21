Захват заложников в Луцке: журналисты связались с нападающим, он заявил о беременных и детях в автобусе

21 июля, 2020, 13:10

Журналистам луцкого СМИ удалось пообщались с террористом: тот говорит - спрятал бомбу где-то в Луцке

Об этом сообщает луцкое издание " Первый ".

Журналисты "Первого" поговорили с одной из заложниц луцкого террориста. Удалось пообщаться и с самим человеком, который называет себя Максим Плохой. Тот общается на чистом украинском языке, заметно нервничает.

Лучанка, которая находится в автобусе, сама вышла на связь с журналистами издания.

Мужчина требует максимально распространить его требования.

Приводим общения с ним дословно ::

"Максим Плохой" Вы уже распространили мои требования?

Первый: Нет. Мы еще ничего не получили.

"Максим Плохой": Вам сейчас владелица этого телефона ... У меня есть определенные требования кароче. Если их не выполнят есть .. Заминированный одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Первый: Да. Понятно.

"Максим Плохой": Меня зовут Максим Плохой. ... Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация

Первый: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

"Максим Плохой": Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Она заботится о людях.

Первый: А вы можете нам озвучить свои требования?

"Максим Плохой": Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорвет автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорветься бомба в людном месте.

Первый: А вы можете нам повторить ваши требования?

"Максим Плохой": я тебе не буду повторять требования, они написаны нахрен есть !!! Тебе скидувалося на вайбер блять !.

Общение происходило по телефону волынянки, с которой связался "Первый". Она сама искала выход на журналистов, очевидно по требованию террориста. После разговора с ним она добавила:

"Пожалуйста, побольше ... просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не какие-то требования ... Власти могут их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том или они хотят! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм "Земляне"! И те другие, есть в тех требованиях, тоже могут сказать ".

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