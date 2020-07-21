В центре Луцка прогремела серия выстрелов и взрывы

21 июля, 2020, 16:59

По непроверенной информации, стреляют из карабина

Об этом сообщает "Волынь".

"Сначала прозвучало три выстрела, потом еще три. Впоследствии взрыв и дым", - рассказывают очевидцы.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .

В помещение полиции, находящееся рядом с автобусом с заложниками, стреляли .

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