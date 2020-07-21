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Espreso.tvОбществоВ центре Луцка прогремела серия выстрелов и взрывы

В центре Луцка прогремела серия выстрелов и взрывы

По непроверенной информации, стреляют из карабина

Об этом сообщает "Волынь".

"Сначала прозвучало три выстрела, потом еще три. Впоследствии взрыв и дым", - рассказывают очевидцы.

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