Аваков отрицает, что луцкий нападающий проходил лечение в психбольнице

21 июля, 2020, 17:00

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице

Об этом он сообщил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Например, вы распространили информацию о том, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация", - отметил он.