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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Луцке: в МВД рассказали подробности о ходе событий

Захват заложников в Луцке: в МВД рассказали подробности о ходе событий

Представитель МВД Артем Шевченко рассказал о подробностях о ситуации с захватом заложников в Луцке

Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .

"Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. На место происшествия вылетел Арсен Аваков. Проводится полицейская операция по оперативному плану" Заложник ". Все силы и средства зажияни для того, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе ", - сказал Шевченко.

Он отметил, что это рейсовый автобус, который перевозит пассажиров на пригородных маршрутах. Сейчас автобус стоит на месте. Несколько окон в автобусе повреждено

Также представитель МВД отметил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников. У него есть огнестрельное оружие, предположительно - взрывчатка.

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