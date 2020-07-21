Захват заложников в Луцке: в МВД рассказали подробности о ходе событий
Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .
"Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. На место происшествия вылетел Арсен Аваков. Проводится полицейская операция по оперативному плану" Заложник ". Все силы и средства зажияни для того, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе ", - сказал Шевченко.
Он отметил, что это рейсовый автобус, который перевозит пассажиров на пригородных маршрутах. Сейчас автобус стоит на месте. Несколько окон в автобусе повреждено
Также представитель МВД отметил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников. У него есть огнестрельное оружие, предположительно - взрывчатка.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
- Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
- На месте событий появилась бронетехника .
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