В Луцке эвакуировали персонал и посетителей автостанции из-за подозрительного предмета

21 июля, 2020, 16:04

С Луцкой автостанции №1, что на улице Конякина, эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете

Об этом сообщают "Волынские новости".

На место происшествия прибыли взрывотехники, пожарные и "скорая".

Как рассказала пресс-секретарь волынской милиции Ольга Бузулук, подозрительный предмет оказался частью системного блока компьютера.

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Автостанция вернулась к штатному режиму работы.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника .

В центре города выключили электричество.

Позже СМИ сообщили о трех взрывах.

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