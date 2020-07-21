В Луцке эвакуировали персонал и посетителей автостанции из-за подозрительного предмета
Об этом сообщают "Волынские новости".
На место происшествия прибыли взрывотехники, пожарные и "скорая".
Как рассказала пресс-секретарь волынской милиции Ольга Бузулук, подозрительный предмет оказался частью системного блока компьютера.
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Автостанция вернулась к штатному режиму работы.
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника .
В центре города выключили электричество.
Позже СМИ сообщили о трех взрывах.
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