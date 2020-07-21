Захват заложников в Луцке: на месте событий появился БТР Нацгврадии. ФОТОФАКТ
21 июля, 2020, 12:14
21 июля в центре Луцка, где человек, представившийся Максимом Плохим, взял в заложники автобус с людьми, появился БТР Национальной гвардии Украины
Фото БТР обнародовало издание " Конкурент ".
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
- Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
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