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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Луцке: на месте событий появился БТР Нацгврадии. ФОТОФАКТ

Захват заложников в Луцке: на месте событий появился БТР Нацгврадии. ФОТОФАКТ


фото: Конкурент
21 июля в центре Луцка, где человек, представившийся Максимом Плохим, взял в заложники автобус с людьми, появился БТР Национальной гвардии Украины

Фото БТР обнародовало издание " Конкурент ".

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