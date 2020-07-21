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Espreso.tvОбществоПолиция остановила мужчину, который рвался освобождать жену из автобуса с заложниками в Луцке

Полиция остановила мужчину, который рвался освобождать жену из автобуса с заложниками в Луцке


фото: visnyk.lutsk.ua
В Луцке, где нападавший захватил автобус с пассажирами, мужчина пытался прорваться к своей жене

Об этом сообщает издание "Вестник" .

Правоохранители заломили руки человеку, который бежал к автобусу. Он кричал: "Не трогайте меня, там моя жена".

Сейчас его отвели в помещение, там с ним общается психолог.

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