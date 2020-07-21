Полиция остановила мужчину, который рвался освобождать жену из автобуса с заложниками в Луцке
21 июля, 2020, 20:36
В Луцке, где нападавший захватил автобус с пассажирами, мужчина пытался прорваться к своей жене
Об этом сообщает издание "Вестник" .
Правоохранители заломили руки человеку, который бежал к автобусу. Он кричал: "Не трогайте меня, там моя жена".
Сейчас его отвели в помещение, там с ним общается психолог.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Террорист обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников, отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва.
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли.
- С луцкой автостанции №1 эвакуировали посетителей из-за сообщения о подозрительном предмете.
- В центре Луцка прозвучала серия выстрелов и взрывы.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что человек, который захватил пассажиров автобуса в Луцке, не проходил лечение в психиатрической больнице.
- Луцкий террорист позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Из автобуса, который захватил нападавший в Луцке, снова раздался выстрел.
- Луцкий террорист в беседе с журналистами заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии .
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