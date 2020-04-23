"Пленки Ермака": нардеп Лерос заявил, что дело передали в Нацполицию, а фигурант стал пострадавшим в производстве

23 апреля, 2020, 19:10

Народный депутат Гео Лерос заявил о передаче дела "пленок Ермака" в Национальную полицию

Об этом он написал в Facebook.

"Теперь вместо НАБУ расследование будет проводит Национальная полиция, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей", - написал Лерос.

Это подтвердили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса.

"Материалы уголовного производства по так называемым "пленкам Ермака" переданы в Нацполицию. Сегодня нам стало известно что 17 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)" , - заявляют юристы.