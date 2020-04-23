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Espreso.tvОбщество"Пленки Ермака": нардеп Лерос заявил, что дело передали в Нацполицию, а фигурант стал пострадавшим в производстве

"Пленки Ермака": нардеп Лерос заявил, что дело передали в Нацполицию, а фигурант стал пострадавшим в производстве

Народный депутат Гео Лерос заявил о передаче дела "пленок Ермака" в Национальную полицию

Об этом он написал в Facebook.

"Теперь вместо НАБУ расследование будет проводит Национальная полиция, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей", - написал Лерос.

Это подтвердили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса.

"Материалы уголовного производства по так называемым "пленкам Ермака" переданы в Нацполицию. Сегодня нам стало известно что 17 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)" , - заявляют юристы.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
  • 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку
  • Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, 8 апреля заявили, что написали заявления в НАБУ
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