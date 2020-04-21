Кличко назначил главу Печерского района Киева по представлению Ермака, - Лерос

21 апреля, 2020, 18:39

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос выдвинул новые обвинения главе офиса президента Андрею Ермаку: утверждает, что он продвигал своих людей на должности руководителей районов в Киеве

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос написал в Facebook.

В заметке Лерос утверждает, что Ермак выбрал себе в голову Печерского района Наталью Кондрашову, которая с 2013 года заместитель начальника торговли в Киеве.

Лерос связывает ее назначение с тем, что Ермак раньше "занимался" рынками и МАФами.

"Но где еще Ермаку брать людей, как ни со своего базарного прошлого или друзей / одноклассников своих кумовьев, тем более для его "задач". Должности или продают, как вы все видели на пленках Ермака, или ставят ручного, что в обоих случаях приводит к деградации государства ", - заявил нардеп "слуга".

"Напомню, глава офиса (президента, - ред.) занимался точками на ярмарках, киосками и другим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства", - отметил нардеп.

Он добавил, что на назначение Кондрашовой руководителем района подавал мэр города Виталий Кличко.

Лерос цитирует Кличко: "рекомендация была от господина Ермака по ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был о коррупционной составляющей, касающейся КП Благоустройство. Действительно, много нареканий по всем МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно коррумпированным, эффективным. У меня был разговор (с Ермаком - ред.), и рекомендация была относительно господина Кулеба (речь идет о директоре департамента благоустройства КГГА Алексея Кулеба, - ред). "

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .

Брат Ермака подтвердил свою личность на записях

В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .

2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Леросом, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, 8 апреля заявили, что написали заявления в НАБУ

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