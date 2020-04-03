Ермак своими действиями решает личные проблемы, - Лерос

3 апреля, 2020, 19:58

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос говорит, что у него нет и не может быть конфликтов с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОПУ, по двум причинам: его должность не предусматривает участия в политических решениях и глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях в отношении меня в партии , как он это сделал в своем посте, а должен заниматься канцелярией. Вчера Ермак на малой фракции полтора часа зомбировал коллег. Кем я только не был, уже даже человеком Хорошковского, которого я даже в глаза не видел, а после я тут же стал покупателем канала "Интер". Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это почувствовал на допросе, когда к уголовному делу добавилась еще одна бессмысленная статья Уголовного кодекса ", - написал Лерос.

Он считает, что такое поведение Андрея Ермака "еще раз показывает надменное отношение к народным депутатам и неуважение к принципам демократии".

"Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить, но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает личные проблемы за счет других, что рейтинг президента - его собственность. Отдельное уважение за то, что он показательно отказался от брата, который для него и разводил все это бурную деятельность ", - написал нардеп.