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Espreso.tvОбществоЕрмак своими действиями решает личные проблемы, - Лерос

Ермак своими действиями решает личные проблемы, - Лерос

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос говорит, что у него нет и не может быть конфликтов с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Что касается каких-то "конфликтов", у меня по определению их не может и не должно быть с главой ОПУ, по двум причинам: его должность не предусматривает участия в политических решениях и глава аппарата не имеет права выносить суждения о политических решениях в отношении меня в партии , как он это сделал в своем посте, а должен заниматься канцелярией. Вчера Ермак на малой фракции полтора часа зомбировал коллег. Кем я только не был, уже даже человеком Хорошковского, которого я даже в глаза не видел, а после я тут же стал покупателем канала "Интер". Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это почувствовал на допросе, когда к уголовному делу добавилась еще одна бессмысленная статья Уголовного кодекса ", - написал Лерос.

Он считает, что такое поведение Андрея Ермака "еще раз показывает надменное отношение к народным депутатам и неуважение к принципам демократии".

"Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить, но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает личные проблемы за счет других, что рейтинг президента - его собственность. Отдельное уважение за то, что он показательно отказался от брата, который для него и разводил все это бурную деятельность ", - написал нардеп.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
  • Лерос прибыл на допрос в ГБР.
  • НАБУ получило образцы голоса брата Ермака.
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