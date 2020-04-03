Об этом сообщил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович в комментарии "Укринформа ".

"В НАБУ состоялся допрос Дениса Ермака, который длился 2 часа", - сказал он.

Кроме того, по словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного САП по заявлению народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти.

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