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Espreso.tvОбществоНАБУ получило образцы голоса брата Ермака

НАБУ получило образцы голоса брата Ермака

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом по делу о видеозаписях, на которых он, якобы, обсуждает с кандидатами стоимость должностей

Об этом сообщил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович в комментарии "Укринформа ".

"В НАБУ состоялся допрос Дениса Ермака, который длился 2 часа", - сказал он.

Кроме того, по словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.

Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного САП по заявлению народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти.

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  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
  • Лерос прибыл на допрос в ГБР. .
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