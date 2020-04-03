Лерос прибыл на допрос в ГБР: дело ведут о превышении власти, разглашении гостайны, вмешательство в работу госдеятеля, мошенничество

3 апреля, 2020, 11:19

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видео с вероятно братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком, прибыл на допрос в ГБР

Об этом сообщил в Facebook адвокат Лероса Маси Найем.

"Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, - ред.). Так было указано в повестке", - написал Найем.

При этом Найем отметил, что его клиенту сообщили о добавлении к производству еще трех уголовных статей.

"По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение государственной тайны, - ред.), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК. Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о перенесении допроса на основании ст. 135 УПК ", - написал Найем.

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