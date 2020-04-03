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Espreso.tvОбществоЛерос прибыл на допрос в ГБР: дело ведут о превышении власти, разглашении гостайны, вмешательство в работу госдеятеля, мошенничество

Лерос прибыл на допрос в ГБР: дело ведут о превышении власти, разглашении гостайны, вмешательство в работу госдеятеля, мошенничество

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видео с вероятно братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком, прибыл на допрос в ГБР

Об этом сообщил в Facebook адвокат Лероса Маси Найем.

"Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, - ред.). Так было указано в повестке", - написал Найем.

При этом Найем отметил, что его клиенту сообщили о добавлении к производству еще трех уголовных статей.

"По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение государственной тайны, - ред.), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК. Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о перенесении допроса на основании ст. 135 УПК ", - написал Найем.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .

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