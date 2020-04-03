Лерос прибыл на допрос в ГБР: дело ведут о превышении власти, разглашении гостайны, вмешательство в работу госдеятеля, мошенничество
Об этом сообщил в Facebook адвокат Лероса Маси Найем.
"Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, - ред.). Так было указано в повестке", - написал Найем.
При этом Найем отметил, что его клиенту сообщили о добавлении к производству еще трех уголовных статей.
"По факту нам сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение государственной тайны, - ред.), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК. Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о перенесении допроса на основании ст. 135 УПК ", - написал Найем.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-