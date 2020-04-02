Скандал с братом Ермака: "Слуга народа" призвала провести тщательное расследование

2 апреля, 2020, 20:57

Партия "Слуга народа" обнародовала заявление по ситуации вокруг записей, обнародованных народным депутатом Гео Леросом, и связанным с этим расследованием

Об этом сообщает пресс-центр "Слуги народа".

"Мы как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей (записей Лероса, - ред.) Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой ущерб и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - говорится в заявлении.

В партии "Слуга народа" заявили о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", - уточнили в партии.