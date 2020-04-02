Скандал с братом Ермака: "Слуга народа" призвала провести тщательное расследование
Об этом сообщает пресс-центр "Слуги народа".
"Мы как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей (записей Лероса, - ред.) Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой ущерб и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - говорится в заявлении.
В партии "Слуга народа" заявили о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов.
"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", - уточнили в партии.
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- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины . Впоследствии он прокомментировал обыски .
- 2 апреля Офис президента выразил свою позицию по делу о записях с братом Ермака.
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