Подобные скандалы имеют конечного бенефициара, - Офис президента о записи с братом Ермака

2 апреля, 2020, 19:19

Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей по делу о записи с разговорами брата руководителя ОПГ Андрея Ермака

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"У власти Украины нулевая толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с как ой целью заказывал слежку", - говорится в сообщении.

По данным ОПУ, Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Андрея Ермака, и народного депутата Гео Лероса, который выложил полученные пленки. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП.

"Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво", - заявили в ОПУ.

Также в Офисе президента отметили, что "подобные скандалы имеют конечного бенефициара".