Подобные скандалы имеют конечного бенефициара, - Офис президента о записи с братом Ермака
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"У власти Украины нулевая толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с как ой целью заказывал слежку", - говорится в сообщении.
По данным ОПУ, Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Андрея Ермака, и народного депутата Гео Лероса, который выложил полученные пленки. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП.
"Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво", - заявили в ОПУ.
Также в Офисе президента отметили, что "подобные скандалы имеют конечного бенефициара".
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- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины. Впоследствии он прокомментировал обыски.
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