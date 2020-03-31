Скандал с братом Ермака: если меня не посадят, то что-то интересное выложу, - Лерос
31 марта, 2020, 21:27
Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал так называемые пленки Ермака, говорит, что не знает, кто и зачем их записывал
Об этом Лерос сказал в интервью Украинской правде.
"С какой целью и кто сделал эти записи - вообще без понятия. Меня это не интересует. Если меня в ближайшее время не посадят, то что-то интересное выложу", - сказал Лерос.
По его словам, он получил около 30-40 часов видео. Лерос не рассказал, где взял флешку с записями, сославшись на то, что это сейчас изучает следствие.
Депутат также говорит, что уголовные дела на него открыли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака.
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- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
- Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
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