Скандал с братом Ермака: если меня не посадят, то что-то интересное выложу, - Лерос

31 марта, 2020, 21:27

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал так называемые пленки Ермака, говорит, что не знает, кто и зачем их записывал

Об этом Лерос сказал в интервью Украинской правде.

"С какой целью и кто сделал эти записи - вообще без понятия. Меня это не интересует. Если меня в ближайшее время не посадят, то что-то интересное выложу", - сказал Лерос.

По его словам, он получил около 30-40 часов видео. Лерос не рассказал, где взял флешку с записями, сославшись на то, что это сейчас изучает следствие.

Депутат также говорит, что уголовные дела на него открыли по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака.

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