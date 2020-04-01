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Espreso.tvОбществоСенцов: нас убеждают, что на видео с неясными фигурами - Антоненко и Кузьменко, а на записях с лицом - не брат Ермака

Сенцов: нас убеждают, что на видео с неясными фигурами - Антоненко и Кузьменко, а на записях с лицом - не брат Ермака

Украинский режиссер, активист и экс-политузник Кремля Олег Сенцов раскритиковал президента Владимира Зеленского из-за скандала с главой ОПГ Андреем Ермаком, брата которого обвиняют торговле государственными должностями

Об этом Сенцов написал в Facebook.

Сенцов отметил, что предположение о том, будто на обнародованных нардепом "слугой" Гео Леросом видеозаписях может быть не Денис Ермак, а другой человек, не выдерживают критики.

При этом Сенцов напомнил, что подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета соотносят с фигурантами видеозаписей, на которых невозможно рассмотреть лиц. Зато на видео с Денисом Ермаком можно четко увидеть его лицо.

"Сначала нас пытались убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко. А сейчас, на записях, где близко видно лицо, нам говорят, что может это и не брат главы ОП. В первом случае президент все хорошо разглядел, а во втором закрыл глаза?" - написал Сенцов.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос 29 марта 2020 г. выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство против Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака
  • Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

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