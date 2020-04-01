Сенцов: нас убеждают, что на видео с неясными фигурами - Антоненко и Кузьменко, а на записях с лицом - не брат Ермака

1 апреля, 2020, 10:58

Украинский режиссер, активист и экс-политузник Кремля Олег Сенцов раскритиковал президента Владимира Зеленского из-за скандала с главой ОПГ Андреем Ермаком, брата которого обвиняют торговле государственными должностями

Об этом Сенцов написал в Facebook.

Сенцов отметил, что предположение о том, будто на обнародованных нардепом "слугой" Гео Леросом видеозаписях может быть не Денис Ермак, а другой человек, не выдерживают критики.

При этом Сенцов напомнил, что подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета соотносят с фигурантами видеозаписей, на которых невозможно рассмотреть лиц. Зато на видео с Денисом Ермаком можно четко увидеть его лицо.

"Сначала нас пытались убедить, что на видео, где маячат две неясные фигуры, зафиксированы Антоненко и Кузьменко. А сейчас, на записях, где близко видно лицо, нам говорят, что может это и не брат главы ОП. В первом случае президент все хорошо разглядел, а во втором закрыл глаза?" - написал Сенцов.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос 29 марта 2020 г. выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса Ермака

ГБР открыло уголовное производство против Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака

Пресс-секретарь президента Мендель заявила журналистам, что Зеленский не собирается реагировать на скандал с записями, на которых брат главы ОПГ Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

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