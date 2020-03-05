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Espreso.tvОбщество"Нет результата - не должен занимать место", - Зеленский о Рябошапке

"Нет результата - не должен занимать место", - Зеленский о Рябошапке


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ситуацию в СБУ лучше, чем в Офисе генпрокурора

Об этом Владимир Зеленский заявил, комментируя возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки во время встречи с малым и средним бизнесом в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, передает Еспресо.TV.

"Мы с ним (Рябошапкой, - ред.) прошли долгий путь, и на предвыборной кампании. Но мое мнение личное, пусть там голосуют депутаты, как они хотят, мое личное мнение очень просто: нет результата - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Какие бы мы ни были хорошие и с хорошими пожеланиями, и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата - до свидания", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что есть вопросы и к НАБУ, руководство которого находится дольше на посту сравнению с генпрокурором или главой ГБР.

"Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ (руководителя, - ред.), чем у всех этих органов", - отметил президент.

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При этом он добавил, что к директору ГБР Ирине Венедиктовой пока вопросов нет, поскольку она только недавно заступила на должность.

"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка, - ред.) хороший специалист, что касается генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результата. Здесь нет никаких приоритетов - то товарищ, то не товарищ, я действительно считаю, что ву СБУ лучше ситуация, чем в генпрокуратуре, это мое впечатление", - добавил Зеленский.

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  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР.
  • Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку ни в коем случае.
  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
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  • 4 марта на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР последние его освистали, когда гарант заявил, что не влияет на работу правоохранительных органов
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