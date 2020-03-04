Зеленского освистали в Раде: сказал, что не влияет на работу правоохранителей
4 марта, 2020, 16:43
4 марта на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР последние его освистали, когда гарант заявил, что не влияет на работу правоохранительных ведомств
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Как только президент Владимир Зеленский произнес:
"Сегодня мы услышим долгожданный отчет всех, всех, их немало, правоохранительных органов Украины, вы знаете что президент не влияет на их работу", - часть депутатов загудели в знак протеста.
"Увы! Тем, кто кричит "го", - отреагировал Зеленский.
Напомним, в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил том, что генпрокурор "100%" его человек
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