"Политическая расправа над оппонентами": нардеп от "Голоса" о возможном назначении генпрокурором Ионушас или Венедиктов

5 марта, 2020, 12:07

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Ни в коем случае партия" Голос "не поддержит отставку господина Рябошапки. У меня очень большое количество вопросов к нему, но и аргументация, приводимая в постановлении, четко показывает - это политическая расправа", - заявил он.

Он оценил возможных кандидатов на должность руководителя Офиса генпрокурора.

"Если будет поставлена ​​госпожа Венедиктова, как это сейчас наиболее распространено в кулуарах, или господин Ионушас, то это будут люди поставлены с одной целью - политической расправой над оппонентами, оппозицией. Почему ставят людей, которые являются членами списка на правоохранительные должности - мы это видим сейчас в ситуации с ГБР: дела против Федыны, дела против Порошенко, против Парубия за 2 мая 2014 года в Одессе. Это все факт того, что сейчас замена правоохранителей нужна не для борьбы с коррупцией, а на самом деле - борьбы с политическими оппонентами " - сказал Юрчишин.

В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Совета, где рассмотрят вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Нардеп "слуга" Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором.

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179600