 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Политическая расправа над оппонентами": нардеп от "Голоса" о возможном назначении генпрокурором Ионушас или Венедиктов

"Политическая расправа над оппонентами": нардеп от "Голоса" о возможном назначении генпрокурором Ионушас или Венедиктов

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и.о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушас, чтобы вести политическую расправу над оппонентами.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Ни в коем случае партия" Голос "не поддержит отставку господина Рябошапки. У меня очень большое количество вопросов к нему, но и аргументация, приводимая в постановлении, четко показывает - это политическая расправа", - заявил он.

Он оценил возможных кандидатов на должность руководителя Офиса генпрокурора.

"Если будет поставлена ​​госпожа Венедиктова, как это сейчас наиболее распространено в кулуарах, или господин Ионушас, то это будут люди поставлены с одной целью - политической расправой над оппонентами, оппозицией. Почему ставят людей, которые являются членами списка на правоохранительные должности - мы это видим сейчас в ситуации с ГБР: дела против Федыны, дела против Порошенко, против Парубия за 2 мая 2014 года в Одессе. Это все факт того, что сейчас замена правоохранителей нужна не для борьбы с коррупцией, а на самом деле - борьбы с политическими оппонентами " - сказал Юрчишин.

  • В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Совета, где рассмотрят вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
  • Нардеп "слуга" Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором.
  • Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование .

 

 
 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179600

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать